Lamborghini представила уникальный видеопроект «Sculpting the Soul», созданный совместно с дизайнером Еленой Салмистраро, чтобы раскрыть художественную концепцию лимитированной модели Fenomeno. В видео исследуется связь автомобильного дизайна и современного искусства, где Салмистраро переосмысливает формы, линии и материалы автомобиля, уделяя внимание деталям кузова и салона, включая карбоновые элементы. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Lamborghini

Автомобиль Fenomeno выпущен тиражом всего 29 экземпляров, и все они уже проданы, ориентируясь на коллекционеров по всему миру. Он оснащён гибридной силовой установкой, сочетающей самый мощный V12 в истории марки и электромотор, что обеспечивает совокупную мощность 1080 л.с. Модель создана в честь 20-летия дизайн-центра Centro Stile и модели Reventon, относясь к сегменту спортивных автомобилей 2026 года.

По словам дизайнера, название Fenomeno отражает характер автомобиля, задуманного как явление, выходящее за рамки привычного. Проект подчёркивает связь итальянской культуры, искусства и инженерных решений бренда, демонстрируя, как эмоциональная концепция воплощается в деталях и технологиях.