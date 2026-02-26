Системе "старт-стоп" в автомобилях грозит исчезновение

Эксперты в сфере автобизнеса оценили инициативы властей США по отмене стимулов производителям высокоэкологичного транспорта. Под угрозу исчезновения попала система "старт-стоп". Опрошенные "Российской газетой" специалисты уверны, что в Вашингтоне, наконец, услышали глас народа, однако о сворачивании электроповестки в автопроме, по общему мнению, речи не идет ни в США, ни в России, ни во все мире.

© Российская Газета

В середине февраля Агентство по охране окружающей среды США объявило об отмене принятого в 2009 году президентом Бараком Обамой решения о перечне мер по снижению выбросов парниковых газов. В результате практика, когда автокомпании получали в США экологические баллы за энергосберегающие системы "старт-стоп" (глушит двигатель при кратковременных остановках, чем нередко раздражает водителей) и активное внедрение "зеленых" моделей, по сути, сошла на нет.

Заместитель директора Единого научного центра Минприроды России Вадим Петров полагает, что система "старт-стоп" - это дешевый способ уменьшать расход топлива и выбросы в городских режимах. Но сама она "спорная" в плане комфорта.

"Государство повышает относительную привлекательность более капиталоемких решений - мягких гибридов, полноценных гибридов и иных улучшений силовой установки - либо провоцирует поиск самых дешевых путей формального соответствия, а не реального роста эффективности", - заметил эксперт.

По мнению Петрова, на мировом рынке эффект будет неоднозначным.

"Более слабый спрос в США способен временно охладить цены на батареи и отдельные виды сырья и перераспределить экспортные потоки, усилив конкуренцию в Европе и на развивающихся рынках. Однако глобальный тренд на электрификацию вряд ли развернется. Более вероятен сдвиг к "гибридному мосту", когда доля гибридов растет как компромисс между стоимостью и декарбонизацией, но стратегическая траектория к электромобилям сохраняется", - отметил специалист.

С коллегой солидарен промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

"Прекращение государственной поддержки производства электромобилей однозначно будет стимулировать выпуск гибридов и машин с двигателями внутреннего сгорания. Например, американская General Motors в ноябре 2025 года объявила о намерении расширить производство автомобилей с ДВС, хотя еще несколько лет назад делала акцент на электромобили. Ford тоже пересмотрел свою операционную политику из-за спада продаж электромобилей. Теперь он последует примеру General Motors, такой же подход демонстрируют их европейские коллеги", - заметил Хазанов.

По его словам, в этом году в США выпуск электромобилей может сократиться примерно на 10-15%.

"В следующем же году можно с полным основанием прогнозировать увеличение в США выпуска гибридов и машин с двигателями внутреннего сгорания на 15-20% из-за расширения и перестройки под него действующих предприятий. Это в свою очередь потянет за собой спрос на палладий, используемых для изготовления катализаторов. Ранее его рынку предрекали смерть как раз из-за наступления электромобилей, теперь он на глазах реанимируется, что в нахождение мировых цен на палладий выше 1,7 тыс. долларов за тройскую унцию. Соответственно, рост заказов на палладий от производителей автомобильных катализаторов вызовет по цепочке его подорожание до 2 тыс. долларов за тройскую унцию и выше", - комментирует эксперт.

Заместитель генерального директора по развитию Punkt E Александр Мироненко отметил, что на фоне устойчивого роста китайских электромобилей американским автопроизводителям становится сложнее выдержать конкуренцию с китайскими аналогами по цене и темпам технологического обновления.

"Американское правительство принимает меры для поддержки внутренних производителей, не нагружая их дополнительными обязательствами по переходу на электромобили. Отмена льгот также позволит американскому правительству сэкономить значительные средства в бюджете и выполнить предвыборные обещания Трампа о "равных нормативных условиях" для всех видов транспорта", - заявил специалист. "Тем временем российский рынок уверенно растет, развивая зарядную инфраструктуру. Влияние событий в США на него минимально. Доля электромобилей и подзаряжаемых гибридов на отечественном авторынке увеличилась с 0,8% в 2021 году до 4,3% к концу 2025 года. В России государственные льготы и субсидии сохранятся в 2026 году. Среди них - скидка на покупку отечественного электромобиля (на легковые - не более 925 тыс. руб., на LCV - не более 2 000 тыс. руб.), льготный проезд для электромобилей российской сборки по федеральным трассам, бесплатная парковка на муниципальных парковках в 8 регионах, и отсутствие транспортного налога на электромобили в 31 регионе", - добавил Мироненко.

Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации Евгений Сумароков заметил, что выбор потребителя является, в конечном счете, приоритетом.

"За последнее десятилетие в Америке росло недовольство по поводу функции "старт-стоп". Поскольку около 60% новых автомобилей оснащены этой функцией, выбор потребителей был крайне ограничен для миллионов американцев, которые не хотели видеть эту технологию в своих машинах. С отменой внеплановых налоговых льгот производители будут заинтересованы в том, чтобы прислушиваться к тому, чего американцы действительно хотят от своих автомобилей", - считает специалист.

По его словам, одновременно происходит процедура дерегулирования, а именно отмена заключения 2009 года о том, что парниковые газы представляют угрозу для здоровья населения.