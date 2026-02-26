Ford отказывается от рестайлинга Bronco, обещая обновление в 2027 году

Компания Ford решила не проводить рестайлинг текущего поколения Bronco, предпочитая постепенные ежегодные обновления для поддержания конкурентоспособности с Jeep Wrangler. Сет Гославски, главный инженер и тестировщик модели, подтвердил, что в 2027 году ожидается заметное обновление, детали которого пока не раскрываются. После изменений в салоне и оснащении для 2025 года логично предположить либо стилистические корректировки, либо модернизацию силовых агрегатов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© соцсети

Китайский Bronco New Energy, выпускаемый совместным предприятием Jiangling–Ford, построен на несущей платформе и доступен в версиях EREV и электромобиля с батареями BYD LFP. Это косвенно указывает на возможную электрификацию модели, тем более что в руководстве пользователя 2021 года упоминалась гибридная батарея, а бывший CEO Джим Хаккетт говорил о планах создания гибридного Bronco. Однако реальных шагов в этом направлении компания пока не предприняла.

Появление Ranger PHEV в Европе и Австралии с 2,3-литровым двигателем EcoBoost, суммарной мощностью 278 л.с. и крутящим моментом 697 Нм не приблизило гибридный Bronco. Платформа T6.2 не предназначена для подключаемых гибридов, которые Ford рассматривает как временное решение, планируя сместить акцент на самозарядные гибриды и EREV следующего поколения.

Опыт Stellantis с Wrangler 4xe и отменённым Gladiator PHEV показывает, что неготовые гибриды не формируют стабильный спрос. Ford, по-видимому, учитывает этот риск и предпочитает не выпускать Bronco PHEV до появления новой архитектуры. В итоге, модель останется без рестайлинга до полной смены поколения, а обновление 2027 года может стать последним крупным изменением перед переходом к седьмой генерации с гибридными и электрическими модификациями.