Mercedes-Benz отзывает eSprinter 2025 года из-за слишком тихого сигнала заднего хода
В Северной Америке отзывают свыше сотни электромобилей Mercedes-Benz eSprinter 2025 модельного года, поскольку звуковое оповещение при движении задним ходом оказалось недостаточно громким для соблюдения федеральных норм безопасности. Об этом сообщает издание 32cars.ru.
Согласно установленным правилам, минимальный уровень звука должен достигать 48 децибел, чтобы пешеходы могли своевременно заметить приближающийся автомобиль. В противном случае возникает повышенная опасность для людей на дороге. Проблема была обнаружена в апреле 2025 года во время стандартной проверки качества, когда выяснилось, что программное обеспечение не соответствует требованиям.
Отзыв касается 117 фургонов, произведенных в Норт-Чарлстоне, штат Южная Каролина, с 18 декабря 2024 по 27 мая 2025 года. С 28 мая текущего года на производстве уже используется исправленная версия программного обеспечения. Дилеры получат необходимые инструкции до 27 февраля 2026 года, после чего владельцам транспортных средств бесплатно обновят систему звукового оповещения.