Mercedes-Benz отзывает eSprinter 2025 года

В Северной Америке отзывают свыше сотни электромобилей Mercedes-Benz eSprinter 2025 модельного года, поскольку звуковое оповещение при движении задним ходом оказалось недостаточно громким для соблюдения федеральных норм безопасности. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Mercedes-Benz

Согласно установленным правилам, минимальный уровень звука должен достигать 48 децибел, чтобы пешеходы могли своевременно заметить приближающийся автомобиль. В противном случае возникает повышенная опасность для людей на дороге. Проблема была обнаружена в апреле 2025 года во время стандартной проверки качества, когда выяснилось, что программное обеспечение не соответствует требованиям.

Отзыв касается 117 фургонов, произведенных в Норт-Чарлстоне, штат Южная Каролина, с 18 декабря 2024 по 27 мая 2025 года. С 28 мая текущего года на производстве уже используется исправленная версия программного обеспечения. Дилеры получат необходимые инструкции до 27 февраля 2026 года, после чего владельцам транспортных средств бесплатно обновят систему звукового оповещения.