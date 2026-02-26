АвтоВАЗ идет вопреки трендам: изменений цен в 2026 году больше не будет
На конференции "ForAuto-2026", проходящей в Москве, представителям автопроизводственных компаний, был задан вопрос: ожидается ли повышение цен на автомобили до конца полугодия. Большинство спикеров дали утвердительный ответ. Позицию АвтоВАЗа представлял Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу.
По его словам, изменений цен после январской корректировки прайсов ожидать не стоит. Более того, отметил Костромин, следует ожидать повышения доступности покупки нового автомобиля.
Однако это будет не прямое снижение цен, а привлечение покупателей за счет более дальнейшего развития стимулирующих программ, акций и спецпредложений.
В противном случае продажи в лучшем случае останутся на прежнем уровне.
АвтоВАЗ выпускает автомобили на трех заводах: в Тольятти (семейства Lada Granta, Vesta, Niva), в Ижевске (Lada Largus) и в Санкт-Петербурге (Lada Iskra). В текущем году стартует производство флагманского кроссовера Lada Azimut, также в перспективе этого года компания планирует запустить бренд коммерческих автомобилей SKM.