Stellantis Japan анонсировал Alfa Romeo Junior Bianco

Автомобильный концерн Stellantis Japan анонсировал для японского рынка эксклюзивную версию Alfa Romeo Junior Ibrida Edizione Bianco, выпуск которой ограничен всего 120 экземплярами. Продажи стартуют 26 февраля 2026 года по цене 4 990 000 иен, что подчёркивает премиальный статус модели. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Alfa Romeo

Визуально автомобиль выделяется кузовом в цвете Bianco Sempione с чёрной крышей, а также аэродинамическими дисками, карбоновыми зеркалами и спойлером с текстурой под карбон. В комплектацию включён фирменный брелок, украшенный карбоновыми элементами, что усиливает ощущение эксклюзивности.

Технические характеристики этой версии идентичны стандартной гибридной Junior, что обеспечивает баланс экономичности и динамики, ориентируясь на премиальный компактный сегмент. Производитель позиционирует модель как часть расширения линейки новых авто 2026 года на азиатском рынке.

Лимитированная серия доступна только через японских дилеров, рассчитана на покупателей, которые ценят индивидуальность и редкие автомобильные решения. Двухцветное исполнение и ограниченный тираж подчёркивают стратегию марки по привлечению внимания к эксклюзивным предложениям.