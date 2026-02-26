Водителям легковых авто могут разрешить управлять внедорожной техникой

Водителям с обычными правами (категории «В») хотят разрешить управлять вездеходами и багги. Такой законопроект приняли в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 26 февраля.

© Парламентская газета

Авторами инициативы стали председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его первый заместитель Алексей Синицын.

С 2023 года управлять мотовездеходной техникой могут не только трактористы-машинисты, но и водители легковых автомобилей. Однако мера не распространилась на транспорт категории «AII» — вездеходы и багги. Для этой техники по-прежнему требуется удостоверение тракториста-машиниста.

Законопроектом предусмотрено, что водительское удостоверение категории «B» теперь будет подтверждать право на управление и самоходными машинами категории «АII». Речь идет о внедорожных транспортных средствах с разрешенной максимальной массой до 3500 кг и числом пассажирских мест до восьми.