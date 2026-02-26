В РФ намечается глобальное обновление парка туристических автобусов

В России в ближайшее время может начаться глобальное обновление парка туристических автобусов, заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Он отметил, что пока компаниям выгоднее эксплуатировать старую технику, но спрос на новые машины неизбежно сформируется, а рынок со временем отрегулирует стоимость фрахта и турпродукта.

Однако участники рынка оценивают ситуацию гораздо жестче. По словам директора туроператора автобусных туров «Пазл-тур» (Нижний Новгород) Анны Рожковой, парк действительно нуждается в замене, так как запрос туристов на комфорт вырос, но финансовые возможности туркомпаний не позволяют обновлять технику.

«После ковида туроператоры не живут, а выживают. Высокая ключевая ставка, рост НДС, удорожание техники и поставки запчастей делают покупку нового транспорта крайне сложной. В отличие от авиации и железной дороги у автобусного сегмента нет ни субсидий, ни льготных кредитов», – говорит Анна Рожкова.

Дополнительная проблема – сезонность. По словам эксперта, автобусы активно работают только летом и в периоды праздников, при этом лизинговые платежи продолжают расти.

«Новую машину очень тяжело окупить. Чтобы она приносила доход, нужна стабильная загрузка 50%+, а в реальности то недобор, то низкий сезон». Транспорт в большом дефиците уже сейчас: «Иногда, чтобы закрыть рейс, приходится гнать автобус из соседнего города, переплачивать в 3 раза и уходить в минус, лишь бы не потерять туристов», – поясняет Анна Рожкова.

Российские производители предлагают несколько вариантов. В частности, в линейке Volgabus есть междугородние автобусы на 47–55 мест с багажными отсеками, климат-системами и возможностью установки экскурсионного оборудования. ГАЗ выпускает модель «Круиз» на базе платформы Scania.

Но рынок сомневается в эффективности такого решения.

«У основной массы существующих российских автобусов маленькая вместимость, а нам интересны машины от 55 мест, потому что в разгар сезона каждое кресло на вес золота», – предупреждает Рожкова.

В итоге, по оценке участников рынка, обновление парка неизбежно, но без системной господдержки оно может привести к удорожанию автобусных туров и сокращению предложения.