Эксперт назвал самые подешевевшие авто с пробегом в РФ

В январе 2026 года на вторичном авторынке произошли структурные изменения: сразу три модели стали лидерами по снижению медианной стоимости. Об этом сообщил ТАСС коммерческий директор "Авто.ру" Даниил Шкурыгин.

"По данным "Авто.ру Бизнес", наибольшую динамику снижения средней стоимости на вторичном рынке в январе 2026 года относительно января 2025 года показали: Mercedes-Benz V-Class (-20,2%; 8,9 млн), Chery Tiggo 4 (-19,9%; 1,2 млн) и Exeed LX (-19,4%; 1,8 млн)", - отметил Шкурыгин.

Также в топ-10 вошли Haval Jolion (-17,8%), Mercedes-Benz S-Class (-15,9%), Range Rover (-15%), Exeed TXL (-14,6%), Cadillac Escalade (-14,3%), Kia Rio (-14,1%) и Geely Coolray (-14%).

Эксперт объяснил, что за прошедшие 12 месяцев сегмент машин с пробегом демонстрировал тенденцию на снижение средней стоимости. Это связано с увеличением предложения от частных продавцов при ограниченном спросе. Однако январь 2026 года стал первым месяцем, когда наметился небольшой рост средней стоимости подержанных автомобилей.

