Аналитики назвали самые ликвидные модели 2025 года

Эксперты назвали автомобили, которые почти не теряют в цене за три года. Абсолютным рекордсменом сегмента В по ликвидности стал универсал Lada Largus. По данным «Автостата», через три года после приобретения его стоимость не только не падает, но и увеличивается на 111% от первоначальной цены.

© АвтоВАЗ

Среди компактных внедорожников (сегмент SUV B) первенство досталось другой отечественной модели — Lada Niva Travel, чья остаточная стоимость зафиксирована на отметке 92,8%. В более высоких классах лидерство распределилось следующим образом. В сегменте SUV C лучший результат у кроссовера Changan CS55 Plus (также известного как UNI-S) — 81,6%.

Среди тяжёлых рамных внедорожников категории SUV D первенствовал УАЗ «Патриот» с показателем 83,5%. В премиальном сегменте SUV E максимальную сохранность остаточной стоимости продемонстрировал кроссовер GAC GS8 — 85,6%. В классе пикапов лучший результат оказался у JAC T6, который сохранил 79,2% своей цены.

Отдельно специалисты агентства отметили автомобили с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. В этом возраст машин не превышал двух лет. В тройку лидеров вошли кроссовер LiXiang L7, а также Hongqi E-HS9 и Evolute i-JOY, которые показали наилучшие результаты по сохранности стоимости среди «зелёного» транспорта.