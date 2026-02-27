В Китае появились семилетние автокредиты под 1,5% годовых

Автобренды предложили жителям КНР льготные кредиты сроком до 7 лет. Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, розничные продажи легковых автомобилей по итогам января 2026 года составили приблизительно 1,544 миллиона единиц, что примерно на 13,9% меньше, чем годом ранее.

В условиях снижения потребительского спроса компании вынуждены запускать программы долгосрочного финансирования покупок.

Кредитные пакеты, отличающиеся низкой процентной и долгими сроками выплат, были недавно представлены компаниями Tesla, Xiaomi, Nio и Geely. А сейчас инициативу конкурентов поддержал BYD.

Так, например, внедорожный суббренд BYD — FangChengBao — предлагает семилетние кредиты со ставкой от 1,5% при минимальным первоначальном взносе 32 000 юаней (360 тыс. рублей).

Между тем, в России продолжает действовать государственная программа, которая позволяет покупателям новых автомобилей российского производства получать скидки за счёт федеральных субсидий.

Под действие программы попадают медики, учителя, люди с инвалидностью, семьи с детьми, а также военные и их семьи. Редакция журнала Motor собрала подробности этого механизма.