В Москве могут ввести динамические зоны посадки и высадки пассажиров такси

В Московском парламентском центре обсудили новые форматы стоянок столичного такси. Участники круглого стола на тему "Актуализация мест стоянок легкового такси в Москве" пришли к выводу, что для современной и быстро развивающейся сферы таксомоторных перевозок нынешнее назначение и места стоянки такси устарели. Расскажем подробности.

Как сообщила председатель комиссии МГД по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова, необходимо актуализировать систему стоянок легкового такси и ввести зоны кратковременной остановки для безопасной посадки-высадки пассажиров.

"Сервис такси в Москве находится на высоком уровне и постоянно развивается. Однако практика последних лет, особенно с учетом цифровой трансформации отрасли, показывает, что существующая модель перестала отвечать реальным потребностям и водителей, и, самое главное, пассажиров. Водители используют стоянки такси не для оперативного ожидания заказа, а для многочасового отдыха, сна или вовсе оставляют там автомобили, уходя по своим делам, - сообщила Цветкова. - И при вызове такси через мобильное приложение посадка и высадка зачастую происходят с нарушением Правил дорожного движения. Назрела необходимость трансформации классических "мест стоянки такси" в "зоны кратковременной остановки" для посадки и высадки".

Она предложила создать такие места рядом с местами массового притяжения граждан: у торговых центров, вокзалов, больниц и, конечно, туристических и культурных объектов, таких как театры. "Необходимо инициировать изменение проекта организации дорожного движения, чтобы переформатировать существующие стоянки на прилегающих улицах в динамичные зоны для быстрой и безопасной посадки-высадки пассажиров, без права длительного бронирования места или парковки", - добавила она.

Член комиссии МГД по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Родион Газманов предложил включить в такие места Манеж, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Тверской бульвар, д. 24, стр. 1 и другие. Член комиссии МГД по безопасности, законодательству и регламенту Максим Джетыгенов отметил, что нарушения есть и на стоянках такси в районе дома 18, строение 4 по улице Земляной Вал, а также на участке Москворецкой улицы.

"Эти стоянки нередко заняты автомобилями, водители которых не выполняют в данный момент заказы", - отметил депутат Джетыгенов.

Член комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Светлана Акулова предложила обратиться к департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы с предложением проанализировать загрузку стоянок по указанным адресам и рассмотреть возможность корректировки существующего подхода к их организации.

Как отметил присутствующий на "круглом столе" заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Владимир Макаров, ежедневно услугами такси пользуются порядка 1,66 млн пассажиров.

"Чтобы обеспечить пользователям комфорт и безопасность в пути, мы постоянно внедряем в работу новые решения. Эти нововведения также связаны с активным развитием инфраструктуры в столице. Наша главная задача - реагировать на все изменения городской среды и в зависимости от этого своевременно адаптировать сервис. Благодаря такому комплексному подходу и внимательному изучению всех проблемных вопросов московское такси будет становиться безопаснее и удобнее с каждым годом", - сказал он.

И поддержал предложения депутатов, отметив необходимость анализа и актуализации мест стоянки такси, с последующей их организацией, а также администрирования зон посадки и высадки пассажиров вблизи мест массового притяжения населения, в том числе объектов культуры.