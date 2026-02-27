«Умные» камеры меняют поведение российских автомобилистов

В Белгородской области и Краснодарском крае выявлен рост дорожных нарушений. С ростом числа машин на российских дорогах увеличивалось число нарушений правил дорожного движения и аварийных ситуаций. Взыскания ужесточались, но заметных изменений в поведении водителей не наблюдалось. Все начало меняться с массовым внедрением «умных» камер на дорогах. Как штрафы и цифровые алгоритмы повлияли на поведение водителей, Quto.ru рассказали в компании «МВС Груп», занимающейся разработкой комплексов фотовидеофиксации.

Современные камеры, работающие круглосуточно и без субъективных решений, влияют на главный элемент прежней системы — человеческий фактор. Потенциальные нарушения стали фиксироваться автоматически, и эффект оказался накопительным. Так, в 2025 году впервые за 15 лет число зарегистрированных нарушений ПДД сократилось.

МВД РФ опубликовало данные, из которых следует, что общее число нарушений ПДД составило 232 миллиона, что на 9% меньше, чем годом ранее. Подчёркивается, что с 2017 года число фиксируемых нарушений ежегодно неуклонно росло (со 111 миллионов до 255 миллионов случаев). За этот же период на дорогах России произошло более 1,1 миллиона аварий, в которых погибли 128 тысяч человек и ещё 1,4 миллиона получили травмы различной степени тяжести.

Рост количества зарегистрированных нарушений в компании объясняют расширением сети комплексов фотовидеофиксации. Система становилась «зорче» —статистика отражала это. Снижение в 2025 году произошло на фоне продолжающегося развития инфраструктуры контроля, что позволяет говорить не о сокращении охвата, а об изменении поведения участников дорожного движения.

Эксперты отмечают неоднородность региональной статистики. В Белгородской области число нарушений выросло на 64%, в Краснодарском крае — на 44%. При этом в Московской области зарегистрировано 32,3 миллиона нарушений, что на 19% меньше, чем годом ранее. Но в этом случае снижение произошло за счёт расширения технологических возможностей камер, отмечают специалисты.

Подмосковные дороги оснащаются передовыми комплексами «Азимут 4», способными фиксировать свыше 50 составов нарушений, среди которых использование телефона водителем, движение такси по полосе для «маршруток», нарушение правил применения ремней безопасности пассажирами и другие. Наблюдаемое снижение дорожных нарушений связывают с накопительным эффектом, когда водители адаптировались к системе контроля и сознательно не нарушают правила.

В компании подчёркивают, что камера — должна восприниматься автомобилистами как профилактический, а не штрафной инструмент. В исследовании Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ отмечается, что в местах установки комплексов вдвое снижается дорожный травматизм, а число жертв ДТП сокращается втрое. Причём аварийность на участке падает заметно быстрее, чем в среднем по сети дорог.