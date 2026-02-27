Владельцы такси раскритиковали "Атом"

Электромобиль «Атом», который готовится к выходу на российский рынок, планируют активно использовать в такси и каршеринге. Журнал Motor решил выяснить, что об этом думают сами перевозчики, и обратился к члену Общественного совета по развитию такси в СЗФО Андрею Белову.

Как отметил собеседник Motor, таксомоторные компании стараются не покупать новые модели. Приобретая «свежий» автомобиль, перевозчик фактически становится участником тестирования, в ходе которого производитель на практике выявляет слабые места, а бизнес несет убытки. Багажник «Атома» объемом 350 литров после установки детского кресла не оставляет места для другого багажа, из-за чего водителям придется отказывать пассажирам с вещами.

Белов сомневается в целесообразности электромобилей в такси, указывая на необходимость дизельных обогревателей, нехватку заряда на смену и долгие очереди на зарядку, из-за чего водители неохотно берут такие машины даже при сниженной аренде. Белов считает неудобной и непривычной систему открывания дверей «Атома», где задние створки распахиваются против хода, а для посадки назад нужно сначала приоткрыть переднюю дверь.

Белов отмечает, что из-за трех пассажирских мест и маленького багажника водители «Атома» потеряют выгодные заказы на семейные поездки. Кроме того, непривычное управление поворотниками на руле и сложная система стеклоподъемников вызовут путаницу даже у опытных водителей.

По данным СМИ, стартовая цена «Атома» может составить 3,9 млн рублей, а с учетом госскидки по льготному кредиту — около 2,98 млн. Производство планируется на заводе «Москвич». Андрей Белов заметил, что за 1,7–1,8 млн рублей можно приобрести надежный и проверенный китайский автомобиль.

