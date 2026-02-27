Tesla сокращает опции Model S и Model X перед остановкой производства

В рамках подготовки к завершению выпуска Model S и Model X компания Tesla сокращает перечень доступных опций для этих автомобилей. Например, цвет кузова Lunar Silver теперь обозначен на сайте как "распродано", что делает его недоступным для заказа.

Эти шаги связаны с масштабной реорганизацией производства на заводе во Фримонте, где мощности освобождаются для выпуска роботов Optimus, представленных Илоном Маском в прошлом году. Генеральный директор подтвердил, что сборка Model S и Model X окончательно остановится к концу текущего квартала, после чего компания сосредоточится на робототехнике и искусственном интеллекте. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Перестройка завода в Калифорнии направлена на высвобождение ресурсов для новых технологических проектов, подчеркивая стратегический сдвиг Tesla в сторону инноваций. Решение приостановить производство давних моделей отражает фокус на будущих разработках, таких как человекоподобные роботы, что может изменить подход компании к автомобильному бизнесу. Этот переход свидетельствует о готовности Tesla адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и приоритетам в сфере искусственного интеллекта.