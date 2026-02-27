Genesis представил эксклюзивный G70 Graphite Special Edition

Genesis представляет эксклюзивную версию седана G70 под названием Graphite Special Edition, которая базируется на комплектации 3.3T Sport AWD. Эта модель дебютирует 3 марта на автосалоне в Квебеке и будет стоить 69 500 канадских долларов, включая пятилетнее бесплатное сервисное обслуживание с интервалом в 12 месяцев или 10 000 километров. Покупатели также получают доступ к услуге Genesis at Home, которая предусматривает доставку автомобиля, выездной тест-драйв и обслуживание с вывозом машины, пятилетние Genesis Connected Services и обновления карт для навигации. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Genesis

Внешний вид Graphite Special Edition выделяется матовым серым оттенком кузова и тёмными хромированными элементами, такими как решётка Crest, молдинги окон и задние детали, а также тёмными колёсными дисками и чёрными тормозными суппортами. В салоне использована контрастная отделка Nappa Ultramarine Blue с оранжевыми вставками, цифровая 12,3-дюймовая панель приборов, доступная в Канаде только для этой версии и 3.3T Sport AWD, и 10,25-дюймовая мультимедийная система.

Под капотом установлен 3,3-литровый V6 twin-turbo мощностью 368 лошадиных сил и крутящим моментом 510 Нм, который развивает максимум при 6000 оборотах в минуту и требует топлива премиального класса. Спецверсия оснащена спортивной электронной подвеской с уменьшением клиренса на 10 миллиметров и расширенным набором систем безопасности, включая Forward Collision-Avoidance Assist и Blind-Spot View Monitor.

Graphite Special Edition позиционируется как шаг к новому премиальному уровню для G70, объединяя передовые технические характеристики, эксклюзивные материалы и уникальный дизайн, что делает её привлекательным предложением для канадского рынка.