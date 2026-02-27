Genesis представил эксклюзивный G70 Graphite Special Edition

Genesis представляет эксклюзивный G70 Graphite Special Edition за 69 500 канадских долларов
Genesis представляет эксклюзивную версию седана G70 под названием Graphite Special Edition, которая базируется на комплектации 3.3T Sport AWD. Эта модель дебютирует 3 марта на автосалоне в Квебеке и будет стоить 69 500 канадских долларов, включая пятилетнее бесплатное сервисное обслуживание с интервалом в 12 месяцев или 10 000 километров. Покупатели также получают доступ к услуге Genesis at Home, которая предусматривает доставку автомобиля, выездной тест-драйв и обслуживание с вывозом машины, пятилетние Genesis Connected Services и обновления карт для навигации. Об этом сообщает издание speedme.ru.
Внешний вид Graphite Special Edition выделяется матовым серым оттенком кузова и тёмными хромированными элементами, такими как решётка Crest, молдинги окон и задние детали, а также тёмными колёсными дисками и чёрными тормозными суппортами. В салоне использована контрастная отделка Nappa Ultramarine Blue с оранжевыми вставками, цифровая 12,3-дюймовая панель приборов, доступная в Канаде только для этой версии и 3.3T Sport AWD, и 10,25-дюймовая мультимедийная система.
Под капотом установлен 3,3-литровый V6 twin-turbo мощностью 368 лошадиных сил и крутящим моментом 510 Нм, который развивает максимум при 6000 оборотах в минуту и требует топлива премиального класса. Спецверсия оснащена спортивной электронной подвеской с уменьшением клиренса на 10 миллиметров и расширенным набором систем безопасности, включая Forward Collision-Avoidance Assist и Blind-Spot View Monitor.
Graphite Special Edition позиционируется как шаг к новому премиальному уровню для G70, объединяя передовые технические характеристики, эксклюзивные материалы и уникальный дизайн, что делает её привлекательным предложением для канадского рынка.