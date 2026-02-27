Четыре модели Honda получили премию «Лучшие семейные автомобили»

Четыре модели Honda удостоились престижной награды от авторитетного издания Parents.com, которое признало их оптимальным выбором для семей. В 2026 году автомобили Accord, HR-V, Passport и Odyssey были отмечены как лучшие в своих категориях в рамках премии «Лучшие семейные автомобили». Эксперты тщательно проанализировали более 150 различных транспортных средств, уделяя особое внимание комфорту задних сидений, наличию третьего ряда, семейно-ориентированным функциям и характеристикам силовых агрегатов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Honda

Каждая модель получила отдельный титул, что подчеркивает их специализацию для разных семейных нужд. Accord был назван лучшим семейным седаном для всей семьи, а HR-V победил в категории компактных внедорожников для семейного отдыха. Passport завоевал звание лучшего пятиместного среднеразмерного внедорожника, а Odyssey признан лучшим трехрядным минивэном.

При оценке кандидатов специалисты обращали внимание на стандартное оснащение системами безопасности, современные технологии и элементы комфорта. Важными критериями также стали количество систем LATCH для крепления детских автокресел, а также простота и удобство их установки. Эти факторы в совокупности определяют, насколько автомобиль подходит для ежедневного использования семьей.