Прошел анонс расширения модельной линейки электрокаров Eonyx

Калининградский "Автотор" готовится к расширению модельной линейки своей марки электромобилей Eonyx. Об этом сообщил представитель завода Дмитрий Степин на конференция ForAuto2026.

На данный момент линейка Eonyx включает три модели: Eonyx City (M2), Eonyx Profi Pickup и Cargo.

"Автотор" начал выпускать бюджетные электромобили весной 2025 года. Марка Eonyx была официально представлена в апреле прошлого года.

Подробностей о новых моделях Дмитрий Степин не раскрыл.

