Компания Honda анонсировала посвежевший паркетник ZR-V для домашнего рынка. Пятидверка лишилась чисто бензинового варианта – модернизированный кросс предложат только с фирменной гибридной системой e:HEV. Кроме того, была пересмотрена линейка комплектаций.

© Колеса.ру

В Японии полномасштабный запуск паркетника Honda ZR-V состоялся в 2023 году. Поначалу модель пользовалась неплохим спросом на родине марки, но затем продажи резко поползли вниз. Так, по данным местных СМИ, в 2025-м было реализовано 20 380 единиц – вдвое меньше, чем годом ранее. И вот на этом фоне Honda анонсировала посвежевший кроссовер. Хотя модернизация получилась довольно скромной.

Главное – в Японии Honda ZR-V нового модельного года будет доступен исключительно в виде гибрида с установкой e:HEV. У предшественника там еще есть чисто бензиновая версия: под капотом такого паркетника установлена турбочетверка 1.5 мощностью 178 л.с., которая работает в паре с вариатором. Про систему ZR-V-2026 пока ничего не сказано – видимо, она прежняя. Сейчас установка гибрида включает работающий по циклу Аткинсона атмосферник 2.0 и пару электромоторов (один из них работает только в режиме генератора). Суммарная отдача – 184 л.с. Как и прежде, гибридный кроссовер бывает с передним или полным приводом.

Также пересмотрена линейка комплектаций. Если у прежнего Honda ZR-V шесть вариантов исполнения, то у посвежевшего паркетника – всего три. Базовой стала комплектация e:HEV Z (у дореформенного кросса это вторая по старшинству версия). В списке оборудования этого варианта значатся: 18-дюймовые диски, электропривод багажной двери (плюс функция бесконтактного открывания), новая мультимедиа с 9-дюймовым планшетом и сервисами Google (у предшественника экран скромнее и нет тех самых сервисов), виртуальная приборка диагональю 10,2 дюйма, подогрев руля и кресел, климат-контроль, камеры кругового обзора и комплекс систем безопасности Honda Sensing.

Следующая версия в 2026 модельном году – e:HEV Z Black Style. Обновкой для нее стала радиаторная решетка – она не с вертикальными клиньями, а в сетку, как у американского паркетника (в Штатах модель зовется HR-V). Ну и как несложно догадаться, такой ZR-V имеет расширенный черный декор.

Наконец, японцам предложат кроссовер в новой «внедорожной» комплектации e:HEV Z Cross Touring. Этот вариант тоже имеет сетчатую решетку, а также оригинальный передний бампер с черными С-образными вставками и серебристой накладкой, серебристые же вставки на порогах. Внутри – серо-бежевая обивка с оранжевой прострочкой.

Honda

Для всех версий предусмотрены новые цвета кузова, при этом бежевый цвет – эксклюзив для Honda ZR-V e:HEV Z Cross Touring. Опционально для e:HEV Z и e:HEV Z Black Style можно заказать черные эмблемы марки, а для «внедорожного» исполнения – массивные черные накладки на двери.

Японские дилеры уже принимают заказы на модернизированный паркетник Honda ZR-V, но цены объявят только в марте. Дореформенный чисто бензиновый кроссовер сейчас стоит от 3 284 600 йен (около 1,6 млн рублей по текущему курсу), гибрид – от 3 634 400 йен (1,8 млн рублей). ZR-V нового модельного года, очевидно, будет дороже.

Между тем сегодня Honda также вывела на домашний рынок старший кроссовер CR-V.