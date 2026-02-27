В РФ заработали на перепродаже отечественных авто больше, чем на вкладах

Автостат: Lada Largus подорожал за три года на 11% при перепродаже.

Пока банки снижали ставки, а экономисты спорили о доходности депозитов, самые дальновидные россияне нашли способ приумножить сбережения там, где меньше всего ожидали — в гараже. Ежегодное исследование агентства «Автостат» «Сохранность остаточной стоимости автомобиля — 2026» зафиксировало уникальное явление: покупка некоторых отечественных машин три года назад обернулась доходностью выше банковских вкладов.

Абсолютным лидером рейтинга стал универсал Lada Largus. Автомобили, приобретенные в 2022 году, сегодня можно продать в среднем на 11% дороже их первоначальной цены.

Индекс остаточной стоимости модели составил 111%. На втором месте расположилась Lada Vesta с показателем 103,5%, а замыкает тройку лидеров в субкомпактном сегменте Lada Granta. Аналитики подчеркивают: при расчетах из выборки исключались битые машины и экземпляры с аномальными ценовыми отклонениями, чтобы данные были максимально объективными.

Причина такого «инвестиционного чуда» кроется не в волшебных свойствах отечественного автопрома, а в жесточайшем дефиците предложения и взрывном росте цен на новые автомобили в 2022–2025 годах. Фактически владельцы Largus и Vesta оказались в выигрыше не потому, что их машины стали качественнее, а потому, что точно такие же новые авто сейчас стоят на 20–30% дороже, чем три года назад. Для сравнения: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках за аналогичный период едва превышала 10–12% годовых, но с учетом инфляции реальная доходность депозитов часто уходила в минус.

Однако эксперты предупреждают: считать автомобиль универсальным инвестиционным инструментом пока рано. Ситуация на рынке стремительно меняется. По прогнозам директора «Автостата» Сергея Целикова, в первом полугодии 2026 года цены на новые машины вырастут еще на 5–10% из-за индексации утильсбора и повышения НДС.

Но это не гарантирует повторения истории трехлетней давности. Рост цен будет более плавным, а рынок — насыщенным.

