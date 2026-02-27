Глава Volga отрицает связь с Geely, но документы говорят об обратном

В конце 2025 года модели Volga K50 и Volga C50 успешно прошли сертификацию и получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — документ, необходимый для начала продаж. Изучение технических характеристик, зафиксированных в этих бумагах, не оставляет сомнений: перед нами близнецы популярных китайских моделей Geely.

Согласно данным ОТТС, кроссовер Volga K50 оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Это точь-в-точь техническая начинка хорошо известного в России Geely Monjaro.

Седан Volga C50, в свою очередь, комплектуется тем же двухлитровым двигателем, но в двух вариантах форсировки — 150 и 200 сил — и передним приводом, что полностью соответствует характеристикам седана Geely Preface. Журналисты и эксперты, включая известного обозревателя Максима Кадакова, уже опубликовали сканы официальных документов, наглядно демонстрирующих это сходство.

Сама Фадеева в интервью Autonews.ru признала, что при создании бренда компания ориентировалась на «топ-10 китайских производителей», чтобы выбрать наиболее перспективные технические решения. Судя по всему, выбор был сделан в пользу концерна Geely, хотя прямо говорить об этом в Volga, видимо, не готовы.

В пользу этой версии говорит и информация, появившаяся еще в декабре 2025 года: заявителем при сертификации выступил «Объединенный инженерный центр», а производство планируется на мощностях в Нижнем Новгороде, где ранее собирали автомобили Skoda. В качестве двигателя в документах указан мотор Aurobay Technology Co., Ltd (JLH-4G20TDG), который отлично известен как силовой агрегат автомобилей Geely.

Таким образом, заявление об отсутствии какого-либо сотрудничества с Geely вступает в прямое противоречие с технической и сертификационной документацией. На рынке это уже окрестили «секретом Полишинеля»: все видят, что новые «Волги» — это перелицованные китайские модели, но официально эта связь отрицается.

Старт производства запланирован на весну 2026 года. Остается лишь гадать, как долго создатели бренда смогут сохранять интригу, когда автомобили появятся у дилеров и покупатели своими глазами увидят знакомые очертания Geely под новой эмблемой.

