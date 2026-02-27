Генеральный директор Geely поделился планами компании на 2026 год

Генеральный директор Geely Auto Group Гань Цзяюэ представил амбициозные планы компании на 2026 год. В центре внимания - развитие гибридных технологий, запуск новых моделей и совершенствование систем активной помощи водителю.

Одним из ключевых направлений станет внедрение высоковольтной системы во все подключаемые модели Geely Galaxy. Это позволит увеличить запас хода до 200 км и ускорить зарядку.

Также компания анонсировала запуск серии автомобилей с традиционной гибридной силовой установкой. В линейку войдут от 4 до 5 моделей, включая седан Preface и кроссовер Monjaro, уже получившие разрешение на массовое производство в Китае.

Как отмечает портал "Китайские автомобили", особое внимание будет уделено автомобилям с гибридной силовой установкой на метаноле. Geely работает с такими моторами с 2005 года, развивая проекты по производству метанола и соответствующей инфраструктуры.

Недавно компания представила две новые модели на метаноле - седан Geely Galaxy Starshine 6 и кроссовер Geely Galaxy Starship 7 (Geely EX5 EM-i). Они оснащены 1,5-литровым 3-цилиндровым двигателем BHE15-BFDM, модифицированной версией мотора Belgee X50 и Geely Coolray.

Помимо этого, концерн продолжит развивать технологии активной помощи водителю. В 2026 году ряд моделей Geely Galaxy получит систему ассистентов G-Pilot H7 с 31 сенсором и процессором Nvidia Thor на 700 TOPS. Вместе с тем компания обновит систему G-ASD, представленную в январе на выставке CES в Лас-Вегасе.

