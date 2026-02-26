В автошколах станет больше часов вождения

С 1 марта заработают новые правила обучения водителей в автошколах. Вступает в силу новый приказ Минпросвещения. Теорию можно будет изучать на удаленке, хотя и не всю, а количество часов вождения увеличится.

© Российская Газета

У кандидатов в водители, которых готовят на категорию "В" (легковушки), количество часов вождения вырастет с нынешних 38 до 42. Что же касается теории, то тут не так все просто. Дистанционное обучение отменяет только обязательную явку в класс, но не неявку на урок, который проходит дистанционно.

Программами предусмотрено применение новых образовательных технологий, включая дистанционные, с четкими требованиями к их реализации. Это не значит, что Правила дорожного движения кандидаты будут изучать самостоятельно по лекциям на электронных носителях.Любой ученик может задать вопрос и получить на него ответ. Время присутствия в классе фиксируется. Если что, региональные органы Рособрнадзора могут проверить проведение урока. Та практика, которая до сих пор использовалась некоторыми автошколами, сойдет на нет. Например, ситуация, когда кандидат в водители заключил договор с автошколой, заплатил за обучение, получил диски с лекциями и заданиями, а потом, все это изучив, сдал какой-то экзамен в автошколе, уже не пройдет.

Кроме того, появится возможность обучаться не только в автошколах, но и в таксопарках, а также на автокомбинатах. Это для тех, кто хочет получить профессию водителя. Такие кандидаты в "боевых условиях" получат необходимое обучение.Количество самих программ подготовки водителей снизилось с 62 до 47. Дело в том, что отдельно обучать на категорию "D" (автобусы) смысла нет. Ведь получить эту категорию может только тот, кто уже имеет опыт управления легковушками или грузовиками. А это уже программы не подготовки, а переподготовки.Но до 1 марта все автошколы должны были вновь получить заключение ГИБДД о соответствии их программ новым примерным программам. Так что кандидатам в водители придется проверять, имеет ли автошкола такой новый документ, иначе до экзаменов в ГИБДД их не допустят.