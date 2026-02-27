Аналитик назвал главную проблему авторынка Россиии

Аналитик Целиков назвал главную проблему авторынка Россиии. В ходе конференции ForAuto-2026 была озвучена одна из основных проблем российского авторынка. Аналитик Сергей Целиков заявил, что отсутствие бюджетных иномарок в настоящее время является одной из актуальных проблем.

Он сообщил, что за последние десять лет доля сегмента сократилась с 33 до двух процентов.

«Речь идёт о таких моделях, как Renault Logan, Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo, Skoda Rapid. Они занимали существенную долю рынка и обеспечивали общий рост», — отметил эксперт.

Решение проблемы Целиков видит в скорейшем насыщении рынка машинами по доступным ценам. Он обратился производителям с призывом действовать без промедления. Даже с учётом нынешнего уровня покупательской способности россиян, появление в продаже доступных автомобилей может подстегнуть рынок, а это дополнительные 150–200 тысяч реализованных машин каждый год, подытожил аналитик.