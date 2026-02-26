Три китайские марки ворвались в топ-10 лидеров мирового автопрома. Окончательный рейтинг мировой автомобильной промышленности на 2025 год был опубликован только после запоздалого выхода финансового отчета Stellantis Group, с которым группа тянула до 26 февраля. В итоге, Toyota, Volkswagen, Hyundai Motor и General Motors сохранили свои позиции в первой четвёрке, а Stellantis Group заняла пятое место.

© BYD

Сразу три китайских автокомпании стали лидерами мирового автопрома: в топ-10 вошли BYD, SAIC и Geely, занвяшие шестое, седьмое и девятое места, соответственно.

Учитывая впечатляющую динамику холдинга Geely, по итогам только наступившего 2026 года может обойти американский Ford по количеству отгрузок покупателям.

Toyota — 1,.32 млн (+4,65%) Volkswagen — 8,98 млн (-0,51%) Hyundai — 7,27 млн (0,60%) GM — 6,18 (3,03%) Stellantis — 5,48 (1,27%) BYD — 4,60 (7,72%) SAIC — 4,51 млн (12,33%) Ford — 4,40 млн (-1,68%) Geely — 4,12 млн (26,03%) Honda — 3,52 (-7,53%)

Между тем, в Китае появились семилетние автокредиты под 1,5% годовых — так компании поддерживают спрос.