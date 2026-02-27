Зацепера наказали за поездку на крыше автобуса в Москве

11 февраля на Вешняковской улице 17-летний москвич решил прокатиться на крыше автобуса № 314 коммерческого перевозчика. Подростка оперативно нашли и наказали. Пресс-служба Транспортного комплекса Москвы раскрыла подробности произошедшего.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро установить личность нарушителя и привлечь его к административной ответственности по статьям о мелком хулиганстве и нарушении Правил дорожного движения.

Кроме того, полицейские составили протоколы на законного представителя подростка за неисполнение обязанностей по его содержанию и воспитанию. Такие случаи обрабатываются полицейскими по месту жительства и с образовательными учреждениями, где обучаются несовершеннолетние нарушители.

— Безопасность пассажиров — наш главный приоритет. Проезд на крыше наземного транспорта подвергает опасности всех участников дорожного движения. Современные системы видеонаблюдения в столице позволяют оперативно выявлять подобные нарушения. Ни один такой случай не остается без нашего внимания. Каждый нарушитель всегда несет наказание, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Гражданам напомнили, что увлечение зацепингом смертельно опасно. Родителей в очередной раз призвали уделять должное внимание детской безопасности, правилам поведения и проезда в Московском транспорте.

В декабре прошлого года другой москвич проехался на крыше вагона в столичном метро. Он решил нестандартно добраться от станции «Пушкинская» до станции «Кузнецкий мост». На конечной точке молодого человека уже ждали полицейские. Силовики выяснили, что он был пьян. В отношении правонарушителя составили административные протоколы.