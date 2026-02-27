Ford анонсировал электрический фургон E-Transit Custom с полным приводом

Компания Ford анонсировала электрический фургон E-Transit Custom с полным приводом, оснащённый двумя независимыми электромоторами. Передний мотор дополняет задний, обеспечивая суммарный крутящий момент в 630 Нм и адаптивное распределение тяги до 50 раз в секунду. Это решение, доступное также для пассажирской версии E-Tourneo Custom, направлено на эксплуатацию в сложных условиях, включая скользкие и рыхлые покрытия через режимы Slippery и Trail. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Ford

Электрический полный привод отличается гибкостью, так как моторы работают независимо, что позволяет оперативно реагировать на изменения сцепления с дорогой. Модель предлагается в трёх вариантах мощности: 100 кВт, 160 кВт и 210 кВт, что соответствует 136, 218 и 285 лошадиным силам соответственно. Грузоподъёмность достигает 914 кг, а буксировочная способность — 2300 кг.

Запас хода полноприводной версии составляет до 342 км по циклу WLTP, тогда как заднеприводная может проехать до 373 км. Ёмкость батареи увеличена до 70 кВт-ч, а быстрая зарядка мощностью 125 кВт добавляет до 114 км пробега за 10 минут. Полная зарядка от 10 до 80% занимает менее 30 минут, что делает модель практичной для коммерческого использования.