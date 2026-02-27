В Германии и Австрии Microlino Lite ускорили до 90 км/ч за 690 евро

В Германии и Австрии теперь можно ускорить электрокар Microlino Lite до 90 км/ч благодаря программному обновлению, которое меняет его категорию с L6e на L7e. Этот апгрейд стоимостью 690 евро, не включая административные сборы, доступен для владельцев, уже имеющих водительские права категории B, и включает программную корректировку мощности, заключение TÜV и повторную регистрацию. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Microlino

Базовый Microlino Lite оценивается в 17 990 евро и оснащается батареей ёмкостью 5,5 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 95 км по циклу WMTC. Зарядка мощностью 2,2 кВт позволяет восполнить 80% ёмкости за два часа, а за доплату в 2000 евро можно получить аккумулятор на 11 кВт·ч с пробегом до 200 км. Стандартная версия с максимальной скоростью 90 км/ч стоит от 19 490 евро.

Производитель позиционирует эту модель как компактный электрокар для городской среды, подходящий для различных этапов эксплуатации — от первого личного транспорта до ежедневных поездок. В Европе версия Lite доступна с 15 лет при наличии водительского удостоверения класса AM, что делает её гибким решением для молодых водителей.