В Казани продают новый Nissan Almera 2016 года

В Республике Татарстан на продажу выставили Nissan Almera 2016 года. За восемь лет машина прошла только 3436 километров.

© Российская Газета

Такие Nissan Almera серийно выпускали на АвтоВАЗе в Тольятти с декабря 2012 года по октябрь 2018-го. За шесть лет произведено около 138 тысяч экземпляров Nissan Almera.

Almera из Казани выкрашена в синий металлик и оснащена 102-сильным атмосферником 1,6 литра в паре с 5-ступенчатой МКП.

Автомобиль, со слов владельца, все еще пахнет заводом и не имеет дефектов, за исключением царапины на бампере, появившейся в результате транспортировки на эвакуаторе.

Седан оценен в 1,2 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о другой "капсуле времени" Nissan Almera: за машину 2014 года выпуска без пробега просили 1,4 млн рублей.