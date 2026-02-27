Редчайший пикап "Запорожец" прошел тест-драйв

Запорожский автомобильный завод выпускал пикапы на базе моделей ЗАЗ-965, 966 и 968. Эти автомобили использовались исключительно внутри предприятия, и о них знали немногие.

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Канунников протестировал один из таких экземпляров и подробно рассказал о его истории.

В начале 90-х, когда завод столкнулся с финансовыми трудностями, было решено начать серийное производство пикапа ЗАЗ-968МП для продажи. После удаления лишних элементов автомобиль отправлялся на окраску и сборку, в результате чего получался забавный грузовик с фанерным полом и стандартными картами салона на боковых панелях. На некоторых машинах вместо карт устанавливались тонкие стальные листы.

ЗАЗ-968МП стал первым серийным пикапом на основе моделей Запорожского автозавода. Автомобиль оснащался стандартным двигателем объемом 1,2 литра с воздушным охлаждением и мощностью 40 лошадиных сил, а также четырехступенчатой коробкой передач. По разным данным, в период с 1990 по 1994 годы было выпущено от двух до трех тысяч экземпляров этой модели.

Система охлаждения в ЗАЗ-968МП была улучшена, что повысило ее эффективность по сравнению с предыдущей моделью. В моторном отсеке находилось запасное колесо, что увеличивало вместимость багажника. Однако в более поздних версиях запасное колесо перенесли обратно в багажник, а аккумулятор разместили сзади.

Кабина ЗАЗ-968МП была просторнее, чем можно было ожидать. Сиденья можно было отодвинуть до конца, но спинку нельзя было откинуть дальше. Ремней безопасности не было из-за узких стоек, которые перекрывала задняя стенка кабины.

В остальном интерьер пикапа напоминал поздние стандартные модели того времени. Сиденья были аналогичны тем, что устанавливались на ВАЗ-2101.

По динамике пикап был похож на стандартный "Запорожец". Мотор мощностью 40 л. с. позволял уверенно разгоняться до 50-60 км/ч, но дальше ему становилось тяжело. Грузоподъемность пикапа не превышала 150-200 кг, а полная масса ЗАЗ-968М составляла около 1110 кг.

Тормозная система с барабанными тормозами без усилителя была достаточной для машины.

Проходимость ЗАЗ-968МП соответствовала характеристикам других заднемоторных моделей завода. Днище было практически ровным, дорожный просвет составлял 175 мм, а задние ведущие колеса были хорошо нагружены.

По словам эксперта, пикап ЗАЗ-968МП - это забавный артефакт сложного и неоднозначного, но яркого времени.

