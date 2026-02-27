Электрический Lada Largus сняли на фото в Тольятти

Портал RCI News распространил фото электрического Lada Largus на распределительной площадке в Тольятти, заявляя, что "АвтоВАЗ прощупывает почву и готовится к свободным продажам e-Largus".

© Российская Газета

"Выдуманный инсайд. Ограничений по продажам не было. Lada e-Largus был и остается доступен под заказ у официальных дилеров Lada", - сообщил "Российской газете" представитель АвтоВАЗа. Напомним, производство Lada e-Largus стартовало на "Lada Ижевск" осенью 2024 года. Как заявлял президент АвтоВАЗа Максим Соколов, уровень локализации превышает 80%.

Модель доступна в двух версиях - пассажирской и коммерческой.

Силовая установка представлена 163-сильным электромотором на передней оси и батареями емкостью 61 и 45.7 кВт•ч. Запас хода - до 420 км.

На момент начала выпуска стоимость электрического "Ларгуса" с учетом госсубсидии составляла 3 млн рублей.