Kia зарегистрировала в РФ новый товарный знак. Бренд займется автосервисом
Южнокорейский автопроизводитель KIA официально зарегистрировал в России товарный знак «KIA Проверено. С пробегом» для оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на электронную базу данных Роспатента.
Заявка на регистрацию товарного знака была подана в сентябре 2024 года, а уже в феврале 2026 года Роспатент вынес положительное решение о её одобрении.
Под брендом «KIA Проверено. С пробегом» компания сможет предоставлять широкий спектр сервисных услуг для поддержания автомобилей в исправном состоянии. Это включает:
- замену шин, смазочных материалов, антифриза и аккумуляторных батарей;
- обслуживание тормозной системы, фильтров, компонентов двигателя и ходовой части;
- устранение механических повреждений кузова;
- ремонт мультимедийных, навигационных и электронных систем;
- комплекс детейлинговых процедур, мойку, антикоррозийную обработку;
- предпродажную диагностику и другие сопутствующие сервисные услуги.
Регистрация этого товарного знака также позволяет KIA официально выделять проверенные автомобили с пробегом, подтверждая их техническое состояние и сервисную историю, что может повысить доверие покупателей и расширить вторичный рынок автомобилей марки.