Kia зарегистрировала в РФ новый товарный знак

Южнокорейский автопроизводитель KIA официально зарегистрировал в России товарный знак «KIA Проверено. С пробегом» для оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на электронную базу данных Роспатента.

© Kia

Заявка на регистрацию товарного знака была подана в сентябре 2024 года, а уже в феврале 2026 года Роспатент вынес положительное решение о её одобрении.

Под брендом «KIA Проверено. С пробегом» компания сможет предоставлять широкий спектр сервисных услуг для поддержания автомобилей в исправном состоянии. Это включает:

замену шин, смазочных материалов, антифриза и аккумуляторных батарей;

обслуживание тормозной системы, фильтров, компонентов двигателя и ходовой части;

устранение механических повреждений кузова;

ремонт мультимедийных, навигационных и электронных систем;

комплекс детейлинговых процедур, мойку, антикоррозийную обработку;

предпродажную диагностику и другие сопутствующие сервисные услуги.

Регистрация этого товарного знака также позволяет KIA официально выделять проверенные автомобили с пробегом, подтверждая их техническое состояние и сервисную историю, что может повысить доверие покупателей и расширить вторичный рынок автомобилей марки.