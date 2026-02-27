Япония получила стилизованную Mini GP Inspired Edition с эксклюзивным дизайном

Японские автолюбители получили эксклюзивную возможность приобрести стилизованную версию MINI, вдохновлённую легендарными GP-моделями. Новинка, названная GP Inspired Edition, представлена в двух вариантах: пятидверный Cooper S и трёхдверный John Cooper Works. Это не полноценный GP, а визуально усиленный пакет с элементами из каталога JCW, без технических обновлений. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© MINI

Обе модификации окрашены в Legend Grey с контрастной крышей и зеркалами Chili Red. На кузове присутствуют фирменные полосы и стикеры с контурами трасс на С-стойках. Аэродинамические элементы JCW включают небольшие боковые крылышки и крупный задний спойлер, придающий силуэту агрессивность. Внешний вид дополняют 18-дюймовые колёсные диски JCW с двухцветным исполнением и красными центральными колпаками.

В салоне установлены подсвечиваемые пороги, тёмная отделка потолка, электрорегулируемые сиденья и функция массажа для водителя. Брелок имеет уникальное оформление GP Inspired, а напольные коврики украшены эксклюзивными шевронами. Эти детали создают ощущение премиальности, хотя технические характеристики остались прежними.

В Японии Cooper S будет выпущен тиражом 145 экземпляров по цене 5 870 000 иен (примерно 37 500 долларов). JCW — ещё более редкий вариант: всего 45 автомобилей по 6 060 000 иен (около 38 800 долларов). В обе комплектации входит пакет Driving Assistant Plus, что добавляет удобства водителю.

Технические изменения отсутствуют: Cooper S сохраняет 2,0-литровый турбомотор B48 мощностью 201 л.с., JCW — 228 л.с., оба оснащены 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. MINI подчёркивает, что полноценная версия GP F66, если и появится, то не скоро, поскольку модель ещё слишком свежая. GP Inspired Edition предлагает покупателям частичное ощущение будущего «топового» варианта, делая акцент на стиле и эксклюзивности.