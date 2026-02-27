Автомобилисты массово хотят сменить машину на более экономичную

Опрос, проведенный экспертами компании «Росгосстрах» и платформы «Авто.ру», выявил, что 20 процентов россиян (каждый пятый) в течение ближайших двух лет намереваются сменить свой автомобиль на более экономичный. Причем о поиске новой машины заявила почти половина опрошенных. Основной причиной такого решения автомобилисты называли дороговизну содержания нынешнего авто, пишет ТАСС.

Только 12 процентов участников исследования сказали, что у них нет финансовых проблем, связанных с транспортным средством.

Что касается трат, то наибольшая часть (36 процентов) укладывается в сумму от 50 до 99 тысяч рублей в год. Еще 23 процента респондентов тратят менее 50 тысяч рублей ежегодно. От 100 до 149 тысяч рублей расходуют 22 процента россиян. Еще 10 процентов тратят на содержание автомобиля от 150 до 199 тысяч рублей в год. Но больше всего — более 200 тысяч — на машину уходит у 9 процентов опрошенных.

Наибольшее значение при поиске нового автомобиля придается его надежности. Об этом сказали 62 процента респондентов. Комфорт (54 процента) и безопасность (50 процентов) идут в рейтинге важных позиций следом. Технические характеристики волнуют 42 процента опрошенных, а габариты и вместительность — лишь 15 процентов. Экологичность и цена страхового полиса важны для 8 процентов респондентов, в то время как статусность интересует только 7 процентов участников исследования.

Несмотря на планы по смене транспортного средства, реальный срок владения машинами в России остается продолжительным. Автомобиль до трех лет имеют только 16 процентов россиян. Одной машиной на протяжении периода от пяти до десяти лет пользуются 30 процентов опрошенных. Еще у трети участников опроса возраст машины перевалил за десять лет.

