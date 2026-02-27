BMW случайно раскрыла модельный ряд 2027 года

В результате случайной публикации в онлайн-магазине BMW USA раскрыла полный модельный ряд 2027 года для американского рынка, включая версии от 2 Series до 7 Series с новыми и электрическими модификациями. Среди ключевых новинок — M2 xDrive, который станет первой полноприводной версией этой модели, доступной с автоматической коробкой передач, тогда как стандартный M2 сохранит задний привод и механическую трансмиссию. Также в списке указана M350 xDrive, заменяющая M340i xDrive в линейке 3 Series, и электрические варианты i3 40 xDrive и i3 50 xDrive, а также кроссовер iX3 в версиях 40 sDrive, 40 xDrive и 50 xDrive. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© BMW

Дополнительно в перечне фигурирует полностью электрический iX4 в вариантах 40 xDrive и 50 xDrive, а также следующее поколение X5, включая iX5 60 xDrive, и обновленная 7 Series. При этом модели Z4 и 8 Series отсутствуют, что указывает на завершение их производства в ближайшее время. Эта утечка фактически раскрыла автомобили 2026 года и последующего периода, которые компания готовит для запуска в США.

Случайное размещение данных позволило заглянуть в будущее бренда, демонстрируя акцент на электрификации и расширении полноприводных опций. Такой шаг может повлиять на маркетинговые стратегии BMW, хотя официальные комментарии пока отсутствуют. В целом, инцидент подчеркивает важность контроля за цифровыми каналами в эпоху быстрого распространения информации.