BYD прогнозирует спрос на Dolphin в Австралии

Китайский автопроизводитель BYD прогнозирует устойчивый спрос на свою модель электромобиля Dolphin в Австралии, несмотря на запуск новых моделей Atto 1 и Atto 2. Операционный директор компании в регионе Стив Коллинз объяснил это тем, что Dolphin привлекает другую целевую аудиторию благодаря доступной цене и экономичности, что поддерживает его продажи. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© BYD

В 2025 году Dolphin оставался единственным электромобилем в Австралии в категории малолитражных автомобилей стоимостью менее 45 000 долларов, захватив почти пять процентов рынка. Однако с появлением моделей Atto 1 и Atto 2 ожидается, что эта доля сократится в 2026 году. Это отражает динамику рынка, где новые предложения могут перераспределить внимание покупателей.

BYD демонстрирует значительный рост на австралийском рынке: в 2024 году бренд занимал 16-е место по популярности, а в 2025 году поднялся на восьмое. Согласно данным VFACTS за январь, компания сейчас удерживает шестое место, что подчеркивает её усиливающееся присутствие и конкурентоспособность в регионе.