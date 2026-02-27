Тюнеры взломали двигатели Corvette C8: ZR1 показал 1180 л.с.

Тюнеры совершили значительный прорыв, получив доступ к ранее закрытым настройкам двигателей LT6 и LT7 в Corvette C8. Компания HP Tuners объявила о взломе электронных блоков управления, что позволило модифицировать модели Z06 и ZR1. Первым результатом стала доработанная Corvette ZR1, показавшая на диностенде 1180 лошадиных сил и 1483 Нм крутящего момента на колесах, что превышает заводские 1064 л.с. на коленвале и даёт прирост до 25% в некоторых режимах. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Corvette

Представители HP Tuners отмечают, что базовая калибровка увеличивает мощность примерно на 15% в среднем диапазоне оборотов и на 10% в верхнем, сохраняя надёжность. Более агрессивные настройки могут дать ещё больший эффект, но ограничены заводским пределом скорости турбин в 137 000 оборотов в минуту. Процесс требует демонтажа блока управления и его отправки специалистам для разблокировки, после чего владелец получает доступ к настройкам через интерфейс MPVI4 и программное обеспечение VCM Suite. Стоимость процедуры составляет около 2000 долларов, включая лицензии.

Это достижение открывает новые возможности для тюнинга Corvette C8, приближая стандартный ZR1 к отметке 1200 л.с. и задавая вопрос о потенциале с более продвинутыми компонентами. До появления гибридного полноприводного ZR1X тюнеры уже демонстрируют впечатляющие результаты, что указывает на растущий интерес к кастомизации этих автомобилей. Фактически, это означает новый этап в развитии сообщества, ориентированного на высокопроизводительные модификации.