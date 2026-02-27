Tesla выпустила 5-миллионный электропривод

В сравнении с традиционными автомобилями, электромобили Tesla демонстрируют принципиально иной подход к конструкции силовых установок, что подчеркивает вице-президент компании Тао Лин. Он отмечает, что бензиновые двигатели могут насчитывать сотни или даже тысячи компонентов, в то время как электропривод Tesla состоит примерно из двадцати деталей, что способствует снижению вероятности отказов и повышению надежности. Эта простота не означает упрощения, так как каждый элемент выполняет несколько функций, создавая технологически продвинутую и компактную систему. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© Tesla

Недавний выпуск пятимиллионного модуля электропривода на шанхайской Gigafactory иллюстрирует эти преимущества: двигатель, редуктор и инвертор объединены в единое решение, которое экономит вес, повышает эффективность и сокращает затраты на обслуживание. По мнению Тао Лина, минимальное количество деталей в сочетании с высокой технологичностью дает Tesla преимущество в долговечности и простоте эксплуатации. В итоге, электрические автомобили оказываются более надежными, чем традиционные модели с ДВС, что подтверждает прогрессивность подхода компании.