Volvo EX30 получил Good Design Award 2025 за экологичный дизайн

Компактный электрокроссовер Volvo EX30 удостоился престижной премии Good Design Award 2025, что подчёркивает его выдающиеся дизайнерские качества в мировом масштабе. Жюри высоко оценило скандинавскую эстетику, функциональность и устойчивый подход к производству, отмечая, что эта модель позиционируется как самый экологичный полностью электрический автомобиль Volvo с точки зрения углеродного следа. В конструкции активно применяются переработанные и натуральные материалы, а принцип «больше из меньшего» позволил сократить количество компонентов и снизить себестоимость. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Volvo

Модель дебютировала летом 2023 года и быстро стала бестселлером марки, достигнув продаж почти 200 тысяч экземпляров на сегодняшний день. Запас хода достигает 475 км, а линейку недавно дополнила новая базовая версия силовой установки. Несмотря на компактные размеры, EX30 сохраняет характерные черты Volvo, такие как высокий уровень безопасности, строгий дизайн и премиальный интерьер.

Колёса, вынесенные к краям кузова, и короткие свесы обеспечивают длинную колёсную базу и просторный салон. Новая награда дополняет список из десятков международных титулов, подтверждая, что EX30 стал стратегически важной моделью для Volvo в сегменте доступных электрокроссоверов.