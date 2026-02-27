Первая в Индии музыкальная дорога вызвала гнев жителей

В Мумбаи появилась первая в Индии музыкальная дорога. Она спроектирована таким образом, чтобы при движении автомобиля начинала звучать мелодия. 500-метровый сектор дороги оснастили вырезанными в асфальте канавками. Проезжающие по ним машины создают вибрации, воссоздающие музыкальную композицию «Jai Ho из оскароносного фильма «Миллионер из трущоб.

© Мир24

При движении со скоростью 70-80 км/ч мелодия звучит отчетливо, а слишком высокая скорость искажает звук. По задумке создателей, такой подход должен побудить водителей притормаживать.

Официальные лица описали проект как сочетание «инноваций, развлечений и безопасности дорожного движения. Но жители близлежащих домов заявили, что музыкальная дорога «разрушила их повседневную жизнь. По их словам, звук автомобильных моторов с дороги и так превышал установленные нормы шума, а после добавления музыкальной композиции ситуация значительно ухудшилась.

Концепция музыкальных дорог была создана в Японии в 2007 году. С тех пор они появились в таких странах, как Венгрия, Южная Корея, ОАЭ и США. Но, как правило, такие дороги располагаются в малонаселенных районах, что сводит к минимуму неудобства для населенных пунктов. В Мумбаи же ее организовали в густонаселенном районе.

Более 650 семей обратились с жалобами к муниципальным властям, заявив, что постоянное повторение песни стало «навязчивым фоновым шумом. Он особенно беспокоит школьников, которым нужно готовиться к экзаменам, и пожилых людей. Также жители указали, что звуковые помехи на скоростной дороге сами по себе могут представлять опасность. Комментариев от властей по данному вопросу пока не поступало, сообщает The Independent.

Ранее стало известно, что кинопродюсера из Индии оштрафовали за судебное ходатайство, созданное ИИ. Нейросеть сослалась на прецедент, которого не существовало в действительности.