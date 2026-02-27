Перечислены 10 люксовых спорткаров, которые стоят каждого рубля

Topspeed перечислил 10 лучших спорткаров по соотношению цены и качества. Цены на лучшие новые спорткары нередко кусаются, да и характер у них бывает непростой. Но в премиум-классе действуют свои законы: роскошный салон, трековые повадки и мощные двигатели делают каждую потраченную копейку полностью оправданной. Машины расположены в рейтинге от самой дешевой к дорогой.

На первом месте в рейтинге лучших спорткаров располагается Porsche 911 GT3 2026 года. Эта машина не претендует на звание самой дорогой, но именно она лучше всего воплощает философию Porsche. Спорткар идеально балансирует между трековой агрессией и повседневным комфортом, даря чистые эмоции за рулем.

Сердце спорткара — 4,0-литровый оппозитный атмосферник мощностью 510 л.с. Уникальность мотора — в возможности раскручиваться до 9 тыс. об/мин, что является редкостью для серийных автомобилей. С места до 100 км/ч машина разгоняется за 3,2−3,7 с.

На втором месте находится Mercedes-AMG GT 63 SE Perfomance 2026 года. Под капотом установлен 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, собранный вручную. С места до сотни автомобиль выстреливает за 2,8 с., максимальная скорость — 310 км/ч.

Третье место у Aston Martin Vantage S 2026 года. Новый Aston Martin Vantage доказывает, что британская элегантность и грубая мощь способны уживаться в одном кузове.

Покупатель получает не просто красивый спорткар, а настоящий снаряд, оснащенный 4,0-литровым битурбомотором V8 мощностью 671 л.с. Это позволяет автомобилю разгоняться до «сотни» всего за 3,3 с.

Далее следуют Maserati GranCabrio 2026 года, Porsche 911 2026 года, Jaguar F-Type R75 Coupe 2025 года, BMW M850i 2026 года, Lexus LC 500 2026 года, BMW M4 Competition 2026 года и Mercedes-AMG CLE 53 Coupe 2026 года.

