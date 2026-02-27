ИИ спровоцировал аварию кроссовера Lynk & Co Z20, выключив свет фар ночью

В Китае разразился скандал после того, как электрический кроссовер Lynk & Co Z20 попал в аварию в ночное время из-за ошибки медиасистемы в выполнении голосовой команды.

© Российская Газета

Как сообщает портал Сarnewschina, водитель Z20 дал голосовую команду на выключение света в салоне. Система вместо этого отключила фары, и автомобиль врезался в ограждение.

Как уточняется, после выключения бортовой электроникой фар водитель неоднократно пытался использовать голосовые команды для восстановления освещения, но система отвечала, что операция не может быть завершена, и так продолжалось до момента столкновения.

Инженеры Lynk & Co уже приступили к экстренному обновлению софта Z20.

"Ночная авария на шоссе с участием Z20 заставила компанию оперативно пересмотреть логику голосового управления", - заявили в Lynk & Co.

26 февраля 2026 года заместитель генерального директора Lynk & Co Sales Му Цзюнь опубликовал извинение в китайской соцсети Weibo, в котором подтвердил, что оптимизированное решение уже разработано. Он уточнил, что обновление программного обеспечения было произведено по воздуху, и теперь фары автомобиля можно выключать только вручную, а не с помощью голосовых команд.

Lynk & Co Z20 - это компактный электрический кроссовер, предлагающийся в Китае в ценовом диапазоне 110 000-150 000 юаней (1 237 500 - 1 687 500 рублей), конкурируя с такими моделями, как BYD Yuan Plus, Aion Y Plus и Smart.