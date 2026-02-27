Rivian запускает инженерное подразделение RAD для внедорожников

Американский производитель электромобилей Rivian официально запустил собственное инженерное подразделение, сосредоточенное на экстремальных внедорожных возможностях. Новая структура, получившая название Rivian Adventure Department (RAD), позиционируется как внутренняя лаборатория для реализации наиболее амбициозных проектов бренда, что отличает её от классических спортивных дивизионов вроде AMG или Nismo. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Rivian

Хотя формальное представление RAD состоялось недавно, команда уже имеет опыт работы. Именно она обеспечила участие бренда в Rebelle Rally, где Rivian одержал победу, а также установила рекорд среди серийных пикапов на Pikes Peak. Под этим же названием был показан R1T в яркой ливрее, знакомой по новым анонсам компании.

Первым продуктом подразделения стал программный инструмент RAD Tuner, позволяющий владельцам моделей R1T и R1S тонко настраивать поведение автомобиля. С его помощью можно регулировать отклик акселератора, рекуперацию, распределение момента, жёсткость подвески и другие параметры, что повышает гибкость управления.

Следующим испытанием для RAD станет FAT Ice Race в Монтане, где на старт выйдет четырёхмоторный R1S. Для Rivian это не просто эффектные трюки, а способ укрепить внедорожный имидж и подчеркнуть технический потенциал своей платформы, что может стать важным конкурентным преимуществом в сегменте электрических SUV.