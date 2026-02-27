BMW обновляет M5 Touring: 727 л.с. и 100 км на электричестве

Обновлённый BMW M5 Touring, который должен появиться в середине 2027 года, продолжает проходить дорожные испытания, и недавно прототип был замечен в Германии, что позволило зафиксировать как внешний вид, так и интерьер модели. В салоне акцент сделан на технологичности, включая панорамную архитектуру передней панели с новым ПО iDrive X и крупным сенсорным экраном, дополненным спортивным рулём и переработанным центральным тоннелем, при этом передние кресла обещают усиленную боковую поддержку в премиальном, а не гоночном стиле. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Внешне автомобиль демонстрирует более агрессивный передний бампер с крупными воздухозаборниками и узкой решёткой радиатора, а также оснащён карбон-керамическими тормозами, 20-дюймовыми дисками спереди и 21-дюймовыми сзади с широкими покрышками. Задняя часть выделяется четырьмя патрубками выхлопа и обновлённой OLED-графикой фонарей, подчёркивая спортивный характер универсала.

Технически модель останется подключаемым гибридом с 4,4-литровым битурбированным V8, адаптированным под требования Euro 7, что обеспечит суммарную мощность около 727 л.с. и электрический запас хода примерно в 100 км. Инженеры также переработают настройки подвески, рулевого управления, восьмиступенчатого автомата и системы M xDrive, что позволит сохранить экстремальную мощность при большей универсальности и соответствии новым экологическим нормам.