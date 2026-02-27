Mahindra представит электрический кроссовер BE.07 в 2027 году

Новый полностью электрический кроссовер BE.07 от Mahindra официально выйдет на рынок в 2027 году, что подтверждает стратегию бренда Born Electric по усилению позиций в сегменте электромобилей. Модель, являющаяся серийной версией концепта 2022 года, будет построена на модульной платформе INGLO, уже используемой в других электрических автомобилях компании. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Mahindra

Покупателям предложат несколько вариантов батарей ёмкостью от 60 до 80 кВт/ч, что позволит выбирать между запасом хода и динамикой в зависимости от предпочтений. Производитель фокусируется на балансе производительности и эффективности, что важно для массового рынка. Изначально дебют планировался на 2026 год, но сроки были официально сдвинуты.

В дизайне BE.07 сохранятся футуристичные черты концепта, включая динамичный силуэт и цифровую архитектуру салона с крупными дисплеями и минимальным числом физических кнопок. Ожидаются современные ассистенты водителя, подключённые сервисы и обновления по воздуху, что подчёркивает технологичность модели.

Для Mahindra эта модель станет стратегическим шагом после успеха BE6 и XEV 9S, направленным на увеличение доли на индийском рынке электромобилей. BE.07 должен стать одним из самых массовых и технологичных SUV в электрической линейке компании, усиливая её конкурентоспособность в быстрорастущем сегменте.