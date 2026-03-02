Geely выходит в Испанию в 2026 году с электрическим E5 и гибридом Starray EM-i

Китайский автопроизводитель Geely намерен начать продажи в Испании в первой половине 2026 года, выходя на рынок под собственным именем, хотя уже присутствует там через такие марки, как Volvo, Polestar и LEVC. Этот шаг ориентирован на массовый сегмент SUV, где первыми предложениями станут электрический кроссовер E5 и подключаемый гибрид Starray EM-i. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Geely

Модель E5 оснащается электромотором мощностью 218 лошадиных сил и батареями ёмкостью 60,22 или 68,79 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 475 километров по циклу WLTP. Зарядка аккумулятора с 30 до 80 процентов занимает приблизительно 20 минут, что ставит её в конкуренцию с такими автомобилями, как Skoda Elroq и Enyaq.

Подключаемый гибрид Starray EM-i предлагает комбинированную мощность 262 л.с. и батареи на 18,4 или 29,8 кВт·ч, достигая совокупного запаса хода в 943 километра по WLTP. Двигатель внутреннего сгорания для этой модели поставляется компанией Horse PowerTrain, совместным предприятием Geely и Renault, что подчёркивает европейскую интеграцию проекта.

Выход Geely на испанский рынок совпадает с запуском премиального бренда Zeekr, что означает разделение стратегий: Geely сосредоточится на массовых моделях с различными типами силовых установок, а Zeekr — на премиальных электромобилях. Это усилит конкуренцию в SUV-сегменте и расширит присутствие китайских производителей в Европе.