GM выпускает самые большие пикапы в США

Согласно последнему анализу Агентства по охране окружающей среды США, автомобили General Motors занимают лидирующие позиции по габаритам среди пикапов на американском рынке. В отчете, посвященном текущим тенденциям в автомобильной промышленности, ключевым параметром для оценки размеров транспортных средств стало так называемое «пятно контакта» — произведение колесной базы на среднюю ширину колеи, которое отражает площадь между колесами и используется при расчете стандартов экономичности CAFE. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© GM

В 2024 модельном году средний показатель пятна контакта для легковых и грузовых моделей GM достиг 5,22 квадратных метра, что превышает средний отраслевой уровень в 4,76 квадратных метра. При этом грузовики компании показали еще более внушительный результат — 5,59 квадратных метра, что является наивысшим значением среди крупных автопроизводителей. Предварительные данные за 2025 год указывают на дальнейший рост этого параметра до 5,61 квадратных метра.

Для сравнения, у Ford аналогичный показатель составил 5,35 квадратных метра, у Stellantis — 5,13 квадратных метра, в то время как у Toyota и Nissan значения находятся в диапазоне около 4,6–4,8 квадратных метра. Эти цифры подчеркивают существенное превосходство GM в данном сегменте.

Агентство также обращает внимание на то, что в 2024 году пикапы и внедорожники на рамной платформе заняли 65,7% от общего объема производства в США. Топовые внедорожники, ожидаемые к 2026 году, а также тяжелые пикапы продолжают увеличиваться в размерах, что отражает устойчивый спрос на такие транспортные средства среди потребителей.