Продажи коммерческих автомобилей в России рухнули

По итогам 2025 года продажи коммерческих автомобилей в России сократились на 37,5 процента, до 159,7 тысячи единиц. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Из них на легкие коммерческие автомобили (LCV) приходится 55 процентов или 87,6 тысячи единиц, на крупнотоннажные грузовики (HCV) — 29 процентов (46,9 тысячи), а оставшиеся 16 процентов делят между собой среднетоннажные автомобили (MCV) и автобусы — 12,2 тысячи и 12,9 тысячи единиц соответственно.

Падение в сегменте коммерческих автомобилей оказалось в два раза сильнее, чем у новых легковых. Продажи последних в 2025 году упали только на 15,6 процента, до 1,326 миллиона.

В начале 2026 года ситуация продолжила ухудшаться. Директор по продажам и маркетингу крупнейшего российского производителя легковушек «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин указал, что речь идет о наихудшем состоянии рынка за 20 лет статистических наблюдений.

При этом он отметил, что если поправить методику и учитывать только новые автомобили, «которые реально продаются и ставятся на регистрацию», то положение дел окажется еще хуже.

Ранее сообщалось, что доля на рынке крупнейшего в России производителя грузовых автомобилей «КАМАЗ» взлетела в 2025 году с 18 до 33 процентов, то есть почти в два раза. Вместе с тем его убытки по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросли в 11 раз, до 37 миллиардов рублей.