Genesis выпустит «босс-мобиль» для состоятельных китайцев

Genesis выпустит первый в своей истории минивэн в 2029 году. Речь идет о серийной версии футуристического концепта «Jet on Wheels», представленного несколько недель назад. Машина будет продаваться на китайском рынке. Главными покупателями должны стать местные бизнесмены.

Решение о запуске минивэна именно в Китае не случайно. Рынок страны перенасыщен предложениями от местных премиальных брендов, и Genesis пока не добился здесь такого же успеха, как в США или Корее.

Люксовый минивэн Genesis или как его уже прозвали журналисты «босс-мобиль» — это попытка занять новую нишу и привлечь покупателей, которые ценят пространство и комфорт на задних сиденьях. Автомобиль получит гибридную силовую установку и систему автономного вождения.

Согласно планам компании, объем производства таких минивэнов составит около 18 тыс. автомобилей в год.

