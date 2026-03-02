Продажи электрического Lexus RZ стартовали в ЮАР

В Южно-Африканской Республике стартовали продажи первого полностью электрического кроссовера Lexus, получившего обозначение RZ. Автомобиль предлагается в трёх вариантах: базовом RZ 500e EX, более оснащённом RZ 500e SE и спортивном RZ 550e F Sport Performance Line. Все они построены на специализированной платформе eTNGA, где батарея расположена между осями, что улучшает развесовку и устойчивость. Для уверенной динамики применяется полный привод Direct4. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Lexus

Силовая установка кроссовера включает литий-ионный аккумулятор на 77 кВт·ч. Запас хода на одном заряде составляет от 450 до 500 километров. Мощность электромоторов варьируется от 280 до 300 кВт, а максимальный крутящий момент достигает 537 Нм. Благодаря этому разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды в базовой версии и всего 4,4 секунды в топовой F Sport. Электронный ограничитель устанавливает максимальную скорость на уровне 180 км/ч.

Ценовая политика для южноафриканского рынка начинается с 649 400 рандов за модель RZ 500e EX. Комплектация RZ 500e SE оценивается в 823 800 рандов, а спортивная версия RZ 550e F Sport стоит 938 600 рандов. Производитель предоставляет гарантию на автомобиль сроком до семи лет или 105 000 километров пробега. Отдельно аккумуляторная батарея защищена гарантией на восемь лет или 160 000 километров.